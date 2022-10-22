Тернопільські патрульні несуть службу в посиленому режимі, про це повідомляють у відомстві.
Поліцейські закликають громадян бути законослухняними: не порушувати норми громадського порядку та дотримуватись ПДР України.
Також жителів області просять слідкувати за оголошеннями про повітряну небезпеку та не нехтувати власною безпекою:
“Слідкуйте за повідомленнями про ймовірні загрози. Під час повідомлення про повітряну тривогу — негайно пройдіть в укриття та перебувайте там, до повідомлення про відбій.” – наголошують правоохоронці.