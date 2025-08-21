Тернопільські легкоатлети вибороли 22 медалі

Завершився літній легкоатлетичний сезон. Спортсмени Тернопільської області здобули 22 медалі на чемпіонатах та Кубку України з легкої атлетики.

У їхньому доробку – 6 золотих, 6 срібних та 10 бронзових нагород, повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Чемпіонами України стали: Тетяна Когут – біг на 5000 м серед молоді (тренери – Володимир та Богдан Дуди, Бережанська ДЮСШ); Максим Лаврик – дворазовий чемпіон у штовханні ядра серед юніорів (тренер – Іван Панасюк, ОДЮСШ з літніх видів спорту); Макар Шмуляєв – дворазовий чемпіон у метанні списа серед юнаків (тренери – Галина Шмуляєва, Леонід Дахновський, ОДЮСШ); Назар Загородній – біг на 2000 м з перешкодами серед юнаків (тренер – Володимир Дуда, Бережанська ДЮСШ).