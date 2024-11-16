Тернопільські команди завершили літньо-осінню частину чемпіонату України серед аматорів

9–10 листопада відбулися поєдинки 10-го туру другого кола аматорського чемпіонату України. 9 листопада збаразький «Галич» зустрічався на виїзді із «Феніксом» з Підмонастиря Львівської області, а наступного дня заліщицький «Дністер» грав виїзний поєдинок із «Колосом» з Полонного.

Поєдинок між командами «Мрія» та «Агрон», який був запланований на 10 листопада у Гостомелі – не відбувся. ФК «Мрія» направив на адресу Асоціації аматорського футболу України листа щодо неможливості проведення матчу 10-го туру через обмежені фінансові кошти, численні травми гравців та ін.

Очевидно, найближчим рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету «Агрону» буде присуджена технічна перемога.

9 листопада збаразький «Галич» літньо-осінню частину чемпіонату України серед аматорських команд сезону-2024/2025 завершив поразкою.

Перший тайм команди зігради у безгольову нічию. Тож усі події розгорнулися у другому таймі. Спочатку на 64-й хвилині прямим ударом зі штрафного в кут воріт збаражчан рахунок відкрив Лойко – 1:0. За мить Янчак подав у володіння «Галича», ніхто не зачепив м’яча й він опинився в сітці – 2:0.

Невдовзі Максим Яцків скоротив відставання до мінімуму, завдавши влучного удару головою – 2:1. Незважаючи на старання збаражчан вони так і не змогли зрівняти рахунок у поєдинку.

ФК «Фенікс» – ФК «Галич» – 2:1 (0:0).

Голи: В. Лойко (64), В. Янчак (67). – М. Яцків (73).

10 листопада заліщикі футболісти завершили футбольний рік безгольовою, але бойовою нічиєю у Полонному і пішли на зимову перерву лідером групи.

ФК «Колос» – ФК «Дністер» – 0:0 (0:0).