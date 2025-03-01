Тернопільські команди розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України серед аматорів

Тернопільські футбольні команди, які виступають у чемпіонаті аматорів України – великогаївський «Агрон», заліщицький «Дністер» і збаразький «Галич» розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу.

ФК «Агрон» вже офіційно вийшов з відпустки і провів у Тернополі на нещодавно відкритому стадіоні із штучним покриттям у парку «Сопільче» перше тренування. Також великогаївська команда провела й підготовчий турнір до нового сезону «Агрон Winter Cup 2025», де у Великих Гаях три команди з основного складу «Агрону» та футболісти «Агрон-юніори» змагалися за першість.

Вже 1 березня «Агрон», як і ще один представник аматорського чемпіонату збаразький «Галич» братимуть участь у Зимовій першості Тернопільщини, який проходитиме на нещодавно відкритому стадіоні із штучним покриттям стандартних розмірів у парку «Сопільче». Суперниками великогаївських футболістів у Групі «А» будуть: «Колос» (Бучач), ЦРСФВ (Теребовля), ФК «Плотича» і «Сокіл» (Велика Березовиця). А збаразькі футболісти у Групі «В» змагатимуться із «Поділлям» (Велика Березовиця), ФК «Куропатники» та ФК «Збараж».

Натомість заліщицький «Дністер» не прийматиме участь у Зимовій першості, а підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед аматорів проведе у два етапи.

Перший відбудеться у Заліщиках з 25 лютого до 6 березня, а завершиться 7-8 березня двома товариськими матчами у Івано-Франківську.

Другий збір пройде на полі з синтетичним покриттям у Тернополі. Триватиме він з 12 до 27 березня. За цей період команда зіграє ще 6 контрольних поєдинків: 15 березня з ФК «Борщів», 18 березня – «Куликовим-Білкою», 19 березня – «Поділлям», 22 березня – «Прикарпаттям», 26 березня – з вінницькою «Нивою», а також 27 березня – суперник визначається.

У чемпіонаті аматорів України весняної частини перші поєдинки тернопільських команди заплановані на 5–6 квітня, де в 11-му турі, «Дністер гратиме на виїзді з підмонастирським «Феніксом», «Галич» прийматиме «VIVAD» (Романів, Житомирська область), «Агрон» також зустрінеться в гостях із «Соколом» з Київщини.

Нагадаємо, що «Агрон» і «Дністра» очолюють турнірну таблицю групи 1 аматорського чемпіонату, в обох команд після 10 матчів 25 очок, «Галич» в активі якого п’ять балів на передостанньому, дев’ятому місці.