Тернопільська «Нива» у рамках підготовки чемпіонату Першої ліги зіграла два поєдинки

Тернопільська «Нива» розпочала підготовку до весняної частини чемпіонату Першої ліги старт якої заплановано на 30 березня, того дня тернопільські футболісти зіграють виїзний поєдинок із «Кременем». Так, 12 лютого «Нива» у першій товариській грі зустрілася із волочиським «Агробізнесом», який завершив осінній сезон на другому місці в таблиці Першої ліги. Завдяки цьому волочиська команда потрапила до групи «Чемпіонів» і матиме можливість поборотися за вихід до Прем’єр-ліги.

Футболісти «Ниви» на новому штучному полі в парку «Сопільче» перемогли гостей з рахунком – 2:0, таким чином, зробивши подарунок не лише вболівальникам, а й інвестору клубу Роману Михайліву, який минулої середи святкував день народження.

У першому таймі була напружена цікава гра, однак біля воріт обох суперників було мало гостроти та моментів. Доля результату матчу вирішилась у другому таймі, під час якого тернопільські футболісти двічі вразили ворота суперників.

«Нива» (Тернопіль) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 2:0 (0:0).

Голи: Бей (61), Дударєв (81).

Як розповів головний тренер тернлполян Юрій Вірт: «Задоволений грою і результатом. Ми тільки починаємо свою підготовку і, найголовніше – сьогоднішній дебют 16-річного Дмитра Дударєва – це вихованець нашої футбольної Академії. Він вийшов і забив гол, а це – найприємніше, що може бути. Ми постараємося молодь Академії інтегрувати в першу команду. Там є хороші вихованці. З нами працюють (тренуються) вже три футболісти.

Задоволений спарингом проти хорошої команди, яка ставить завдання виходу в УПЛ. Та це лише початок. Ще багато тренувань і спарингів, тому, надіюсь, що ми добре підійдемо до чемпіонату».

Додвідково: уродженець Тернополя, нападник Дмитро Дударєв (2008 р. н.) вихованець Футбольної Академії «Тернопіль». Тренер – Ростислав Ціх.

15 лютого тернопільська «Нива» у другій товариській грі в рамках підготовки до чемпіонату Першої ліги мінімально поступилася представникові другої ліги стрийській «Скалі 1911».

Поєдинок проти «Скали 1911» також відбувся на новому штучному полі в парку «Сопільче». Перший тайм завершився без забитих м’ячів, але в другій половині зустрічі «Нива» пропустила два голи. Наприкінці матчу команда скоротила відставання, однак уникнути поразки не вдалося.

«Нива» (Тернопіль) – «Скала 1911» (Стрий) – 1:2 (0:0).

Голи: Демиденко (90). – Фесенко (51), Руденко (89).

Третій спаринг у «Ниви» заплановано на 25 лютого. Суперником тернополян стане представник другої ліги «Куликів-Білка».

Тим часом, тернопільська «Нива» підписала контракт з центральним захисником Андрієм Демиденком (2003 р. н.), який виступав за першоліговий футбольний клуб «ЮКСА». з молодіжного складу «Руха»

Також за деякими інформацією склад тернопільської «Ниви» може поповнити досвідчений воротар Вадим Дмитроченко, який виступав за ФК «Діназ», крім того, 28-річним голкіпером цікавиться клуб УПЛ «Інгулець». Також, як ми уже писали у розташуванні «Ниви» перебувають: Мілан Михальчук, Олег Данченко, Мар’ян Мисик.

А колишній півзахисник «Ниви» Ігор Гатала продовжить свою кар’єру у Польщі. Футбольний клуб «В’язовніца» з третьої ліги у соцмережах повідомив про підписання українця.