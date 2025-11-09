Тернопільська митниця виявила та зупинила спроби обійти митне законодавство

За десять місяців 2025 року у правоохоронному напрямку проведено значну роботу, спрямовану на виявлення і припинення незаконних дій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Упродовж цього періоду працівники Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Тернопільської митниці склали 66 протоколів про порушення митних правил на суму 35,8 мільйона гривень.

“Серед найчастіших порушень – факти недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; перевищення строку транзитних перевезень (доставки) товарів; перевищення строку тимчасового ввезення товарів, а також дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру. До суду передано 35 справ про порушення митних правил на 25,6 мільйона гривень”, – пишуть митники.

За результатами розгляду 4 справ накладено штраф на 7,1 мільйона гривень, а предметів правопорушень конфісковано на суму понад 5,6 мільйона гривень.

Важливою складовою правоохоронної діяльності є міжнародна співпраця митниці з уповноваженими органами іноземних держав.

Упродовж року направлено 16 запитів до іноземних митниць – Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, Норвегії, Естонії та Китаю.

За результатами опрацювання відповідей складено 28 протоколів про порушення митних правил.

Джерело: Тернопільська митниця