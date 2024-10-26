Тернопільська митниця – надійний вибір для підприємців та компаній, які імпортують товари, – керівник Юрій Мацібора

У сучасних умовах війни, для бізнесу особливо важливим є ефективне функціонування митниці, яка здатна підтримувати економіку та полегшувати процеси імпорту та експорту. Тернопільська митниця відіграє ключову роль у цьому, зважаючи на високу ефективність роботи та пропонуючи вигідні умови для співпраці.

Чому Тернопільська митниця є надійним вибором для підприємців та компаній, які імпортують товари, розповів керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

– Є кілька причин, чому Тернопільська митниця є привабливою для бізнесу. Перш за все, це її зручне географічне розташування, що дозволяє швидко доставляти товари по Україні. По-друге, це прозорість і результативність роботи.

Завдяки співпраці з бізнесом, який продовжує працювати та розвиватися попри всі виклики сьогодення, за дев’ять місяців цього року вдалося забезпечити майже 6 млрд грн надходжень митних платежів до держскарбниці, а це на понад 1,6 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року. Як на мене, такий результат – спільний вагомий внесок у підтримку економіки країни, який забезпечує фінансування важливих державних потреб.

Загальний товарообіг за цей період склав 50 млрд 345 млн гривень. Зокрема, імпорт – 27 млрд 162 млн грн, а експорт – 23 млрд 183 млн гривень.

– Яких заходів вживаєте для оперативного митного оформлення товарів?

– Забезпечення комфортних умов для бізнесу, який здійснює митне оформлення у Тернопільській митниці, завжди було і залишається пріоритетом нашої роботи.

Ми постійно працюємо над покращенням процесів оформлення, щоб забезпечити оперативність. Цього вдається досягати насамперед завдяки професіоналізму працівників та оптимізованим процесам.

Підрозділами митного оформлення за 9 місяців цього року оформлено 37 515 митних декларацій, в тому числі 22 540 – імпортних, 14 971 – експортна та 4 декларації оформлено в митному режимі транзит. Середній час оформлення однієї експортної деклараці – пів години. Оформлення імпортної займає орієнтовно годину.

Крім цього, зазначу, що підрозділи митного оформлення працюють за продовженим графіком та у різних точках Тернопільської області, зручних для бізнесу. За необхідності можемо продовжити час на інших підрозділах. Важливим для цього є подання суб’єктом ЗЕД звернення про виконання митних формальностей поза робочим часом, встановленим для митного органу. У разі імпорту, оформлення відбувається без сплати митних зборів.

Митне оформлення здійснюють :

відділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль) у пн-пт з 08.00 год. до 18.00 год.;

відділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль) у пн-пт з 08.00 год. до 18.00 год.;

відділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль” (вул. Лук’яновича Д, 8, м. Тернопіль) у пн-пт з 08.00 год. до 21.00 год.;

відділ митного оформлення № 4 митного поста “Тернопіль” (майдан Кармелюка, 5, м. Збараж, Тернопiльська обл.) у пн-пт з 08.00 год. до 17.00 год.;

митний пост “Чортків” (вул. Володимира Великого, 31, м. Чортків, Тернопільська обл.) у пн-пт з 08.00 год. до 18.00 год.

– Чи є новації, які полегшують процес оформлення товарів?

– Звісно, у першу чергу це спрощення, передбачені Митним кодексом України та Конвенцією про процедуру спільного транзиту, які надають підприємствам суттєві переваги, здійснюючи митне оформлення, серед яких, зокрема, оптимізація процесу імпорту та експорту товарів за рахунок можливості відправляти та отримувати товари безпосередньо зі своєї території, та працювати за принципом “один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія”.

Понад 20 підприємств нашого краю користуються цими перевагами.

Також, одним із важливих інструментів є «сухий порт» – внутрішній термінал, який дозволяє здійснювати всі необхідні митні процедури на місці.

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці виконує функцію так званого «сухого порту». Цей мультимодальний логістичний хаб є ефективними інструментами для оптимізації логістики та зменшення витрат на транспортування товарів для імпортерів.

До прикладу, у відділ митного оформлення № 3 митного поста «Тернопіль» залізничним транспортом прибувають контейнери з імпортними вантажами та поміщуються у зону митного контролю для здійснення митного оформлення. Після проведення митних формальностей та випуску у вільний обіг, товар перевантажують на автомобільний вид транспорту та направляють у різні куточки України. Далі у розвантажені контейнери поміщають товар, який експортують за кордон. До завершення митного оформлення, товар знаходиться у зоні митного контролю, а після проведення необхідних митних формальностей товар розміщується на залізничні платформи та відправляється до місця призначення, згідно заявлених даних у митній декларації.

– Яка кількість підприємств, з яких країн та що найчастіше імпортують?

– Впродовж січня-вересня цього року зовнішньоекономічну діяльність у Тернопільській митниці здійснювали 1080 підприємств з різних регіонів України. З них 523 суб’єкти ЗЕД – з Тернопільщини, а 557 – з інших областей країни. Ці підприємства забезпечили сплату митних платежів у розмірі 2 млрд грн та 3,4 млрд грн відповідно.

Найбільше товарів у цей період імпортували з Китаю, Польщі, Німеччини, Нідерландів та Італії. Основними товарами імпорту були легкові автомобілі, трактори, насоси для рідин та прокат з нелегованої сталі.

– Чому четвертий квартал є важливим для імпортерів?

– Через сезонність міжнародної торгівлі четвертий квартал традиційно вважається найвигіднішим періодом для імпортерів. Його, певною мірою, можна назвати вирішальним з точки зору, як попиту, так і операційних викликів. Це ключовий період для завершення усіх відкритих контрактів та фіналізації поточних угод. Зазвичай підприємства активізують свої зусилля для закриття договірних зобов’язань, узгодження фінансових показників і забезпечення виконання поставлених цілей. Підприємства-імпортери заздалегідь планують свої операції, щоб уникнути збоїв у ланцюжку поставок. Тернопільська митниця особливо сприяє бізнесу у цей піковий період, забезпечуючи швидке митне оформлення та надаючи необхідні консультації.

– Як впливають сучасні технології на вашу роботу? Чи є у планах впровадження нових цифрових рішень для полегшення митного контролю?

– Так, сучасні технології значно змінюють роботу митних органів.

Україна впевнено рухається до європейських митних стандартів. Ми вже активно використовуємо системи електронного декларування, автоматизовані системи аналізу ризиків та інші інструменти, які дозволяють скоротити час митного оформлення і підвищити його ефективність. Нещодавно було прийнято Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку Державної митної служби України, спрямований на впровадження IT-систем, сумісних з ІТ-системами Євросоюзу. Запуск оновленої Єдиної інформаційної системи Державної митної служби України – ЄАІС-2, поступове впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення, введення у дослідну експлуатацію систему по роботі з рішеннями митних органів DS.UА (Customs Decision System) – те, що відбулося уже зараз.

Держмитслужба заявила також про готовність українського Єдиного вікна, запровадженого з 2016 року, бути сумісним із EU Single Window.

На майбутнє планується впровадження ще більш інноваційних рішень, які включатимуть автоматизацію більшої частини процесів та інтеграцію з міжнародними інформаційними системами.

– Які заходи вживаються для боротьби з ухилянням від сплати митних платежів?

Поряд з наданням пільг та прикоренням митного оформлення, не втрачаємо пильність до «не чесних на руку» громадян та бізнесу, через яких держбюджет недоотримує значну частину коштів.

Розповім для прикладу. За дев’ять місяців 2024 року працівникми митниці виявлено 55 порушення митних правил на суму 9,3 млн гривень. Власне, це і є підтвердженням того, що не всі, працюють чесно. З такими у нас розмова коротка: порушив – покарання незворотнє.

Працюємо також над вдосконаленням методів контролю. Використовуємо інструменти аналізу ризиків, які допомагають ідентифікувати потенційні загрози на етапі декларування вантажу. Співпрацюємо з правоохоронними органами та міжнародними партнерами для обміну інформацією і проведення спільних операцій.

– Чи є плани щодо розвитку Тернопільської митниці у найближчі роки?

– Безумовно, є амбітні плани. Ми працюємо над модернізацією нашої інфраструктури, вдосконаленням умов для персоналу та покращенням сервісу для громадян та бізнесу.

Спільно із Тернопільською обласною військовою адміністрацією опрацьовуємо можливість будівництва «нової митниці» у зручному місці, на перехресті основних логістичних доріг. Це забезпечить дієвий позитивний результат, як у роботі митниці, так і бізнесу, але більше – розповім згодом.

Також продовжуватимемо впровадження цифрових рішень та покращуватимемо ефективність нашої роботи для відповідності міжнародним стандартам.

– Що б ви порадили підприємцям, які хочуть співпрацювати з Тернопільською митницею?

– Ми завжди готові допомогти бізнесу працювати та розвиватися без перешкод. Тернопільська митниця пропонує швидке та зручне оформлення товарів, та прагнемо досягати високих стандартів у нашій роботі.

Принагідно додам, не зволікайте з можливістю отримання спеціальних спрощень, які значно вплинуть на результативність нашої співпраці. Запрошуємо до співпраці!