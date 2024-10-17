Тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» на старті чемпіонату зазнала двох поразок

12 жовтня у чемпіонаті України з волейболу у жіночій Суперлізі сезону-2024/2025 років стартувала тернопільська «Галичанка-ЗУНУ».

В рамках першого туру у суботу та неділю тернопільські волейболістки зустрічалися із вінничанками із «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ».

На жаль, обидва поєдинки «Галичанка-ЗУНУ» програла, хоча нав’язала боротьбу суперницям.

«Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:1 (28:26, 23:25, 25:21, 25:21).

«Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:1 (25:15, 18:25, 25:20, 25:23).

ВК «Галичанка-ЗУНУ» розпочала сезон 2024/2025 у такому складі: №2 Самусенко Софія (ліберо), №7 Степура Дарія (догравальниця), №8 Тарнавський Лис Діана (догравальниця), №9 Дрьомова Валерія (діагональна), №10 Проценко Марія (діагональна), №11 Джима Анастасія (пасуюча), №12 Осипенко Олександра (діагональна), №14 Кутнякова Олександра (ліберо) №18 Риборовлєва Марія (блокуюча), №19 Попович Лілія (блокуюча), №21 Голод Діана (пасуюча), №23 Мірчева Марія (догравальниця), №30 Фартушняк Оксана (блокуюча). Тренер – Чорненька Людмила.

Нагадаємо, що у жіночій Суперлізі, де грають тернопільські волейболісти змагаються п’ять клубів: «Буковинка» (Чернівці), СК «Балта» (Одеська область), ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль) та «Нафтуся» (Трускавець).

В основному раунді чемпіонату команди проведуть 10 турів, де в кожному зіграють по два матчі на домашній арені та на виїзді. Потім 1-4 та 2-3 команди поміряються між собою силами у півфіналах до трьох перемог і, нарешті, так само до трьох перемог далі відбудуться поєдинки за «золото» та «бронзу».

Тим часом, стали відомі дати другого туру у чоловічій Суперлізі, де виступає тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо». Він пройде 26-27 жовтня у Городку на Хмельниччині.