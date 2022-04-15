Наша область продовжує забезпечувати усім необхідним регіони, де ведуться активні бойові дії.

Зокрема, нещодавно запрацювала четверта лінія для пакування продовольчих пакунків, які відправляються в області, які цього потребують – повідомляє управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю “Тернопільської обласної військової адміністрації”.

У пакунки кладуть макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.

Кожного дня спільно йдемо до перемоги!