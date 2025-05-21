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Тернопiльщина шукає кращi рiшення для розвитку громад

21.05.2025

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Економіка

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Начальник Тернопiльської обласної вiйськової адмiнiстрацiї В’ячеслав Негода пiд час брифiнгу для медiа презентував результати рейтингової оцiнки соцiально-економiчного розвитку громад за сiчень–квiтень 2025 року.

Навiщо цей рейтинг?

Його запровадили пiсля консультацiй з громадами, щоб:

  • стимулювати ухвалення ефективних управлiнських рiшень;
  • посилити фiнансову спроможнiсть мiсцевих бюджетiв;
  • покращити якiсть послуг для мешканцiв областi.

Оцiнювання проводиться щомiсяця за методикою, затвердженою розпорядженням ОВА. В основi — 34 показники в межах 7 напрямкiв:
фiнанси

  • економiка та мiжнародна спiвпраця
  • освiта i спорт
  • цифровiзацiя
  • житлово-комунальна сфера
  • соцiальнi та ветеранськi послуги
  • безпека

«Ми запровадили такий iнструмент, щоб бiльш системо та об’єктивно бачити реальну картину кожної громади. Рейтинг — це не про змагання, а про реальну допомогу громадам. Це спосiб побачити, де сильнi сторони, а де потрiбна пiдтримка. Це — вiдкритiсть влади i доступ громадськостi до чiткої, вимiрюваної iнформацiї», – пояснив В’ячеслав Негода .

Отже, результати рейтингової оцiнки громад – ТОП-5 громад, що очолюють рейтинг:

  • Тернопiльська
  • Борщiвська
  • Трибухiвська
  • Великоберезовицька
  • Лановецька

5 громад, що замикають рейтинг iз невикористаним потенцiалом для покращення своєї дiяльностi:

  • Залозецька
  • Монастирська
  • Козiвська
  • Мельнице-Подiльська
  • Козлiвська

Детальнi результати по кожному з напрямкiв представлять найближчим часом заступники начальника ОВА разом з керiвниками профiльних структур. Уся iнформацiя доступна на офiцiйному сайтi Тернопiльської ОВА.

Теги: громади Тернопільщини, рейтинг оцінки громад

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