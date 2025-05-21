Тернопiльщина шукає кращi рiшення для розвитку громад

Начальник Тернопiльської обласної вiйськової адмiнiстрацiї В’ячеслав Негода пiд час брифiнгу для медiа презентував результати рейтингової оцiнки соцiально-економiчного розвитку громад за сiчень–квiтень 2025 року.

Навiщо цей рейтинг?

Його запровадили пiсля консультацiй з громадами, щоб:

стимулювати ухвалення ефективних управлiнських рiшень;

посилити фiнансову спроможнiсть мiсцевих бюджетiв;

покращити якiсть послуг для мешканцiв областi.

Оцiнювання проводиться щомiсяця за методикою, затвердженою розпорядженням ОВА. В основi — 34 показники в межах 7 напрямкiв:

фiнанси

економiка та мiжнародна спiвпраця

освiта i спорт

цифровiзацiя

житлово-комунальна сфера

соцiальнi та ветеранськi послуги

безпека

«Ми запровадили такий iнструмент, щоб бiльш системо та об’єктивно бачити реальну картину кожної громади. Рейтинг — це не про змагання, а про реальну допомогу громадам. Це спосiб побачити, де сильнi сторони, а де потрiбна пiдтримка. Це — вiдкритiсть влади i доступ громадськостi до чiткої, вимiрюваної iнформацiї», – пояснив В’ячеслав Негода .

Отже, результати рейтингової оцiнки громад – ТОП-5 громад, що очолюють рейтинг:

Тернопiльська

Борщiвська

Трибухiвська

Великоберезовицька

Лановецька

5 громад, що замикають рейтинг iз невикористаним потенцiалом для покращення своєї дiяльностi:

Залозецька

Монастирська

Козiвська

Мельнице-Подiльська

Козлiвська

Детальнi результати по кожному з напрямкiв представлять найближчим часом заступники начальника ОВА разом з керiвниками профiльних структур. Уся iнформацiя доступна на офiцiйному сайтi Тернопiльської ОВА.