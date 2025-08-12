12.08.2025 22:43

Тернопіль запроваджує грошову допомогу для звільнених з полону військових: Сергій Надал

Відтепер фінансову допомогу зможуть отримати захисники, які повернулися з полону.

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, потрапили в полон і були звільнені, матимуть право на одноразову виплату 50 тисяч гривень. Кошти надаватимуться з бюджету громади в рамках програми «Обороноздатність».

Право на отримання допомоги мають військові, зареєстровані на території Тернопільської громади до прийняття Положення або до моменту мобілізації. Також підтримку можуть отримати особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій чи районів бойових дій і проживають у Тернополі з довідкою ВПО.

“Військовослужбовці, які пройшли випробування полоном, заслуговують на особливу увагу громади. Ця допомога – визнання їхньої стійкості та незламності духу,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Для оформлення виплати необхідно подати заяву на ім’я міського голови та документи, що підтверджують факт звільнення з полону, а також інші документи, передбачені Положенням.

Також ті, хто отримав повторне поранення в боях, мають можливість повторного звернення за одноразовою допомогою на лікування для військовослужбовців, які отримали повторне поранення під час безпосередньої участі у бойових діях.

