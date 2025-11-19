Тернопіль пережив наймасштабнішу атаку від початку війни. Працюють гарячі лінії для постраждалих

Тернопіль пережив наймасштабнішу атаку від початку війни. Внаслідок комбінованої ракетної атаки в місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. На місцях працюють фахівці ДСНС, зокрема спецпідрозділ «Дельта», кінологи та психологи, медики й інші служби міста. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.

Передає ГазетаМісто.

Міська рада Тернополя організувала роботу гарячих ліній для допомоги постраждалим громадянам.

«Це наймасштабніша атака на наше місто від початку повномасштабної війни. Гарячі лінії працюють, щоб швидко і оперативно надати допомогу постраждалим та зібрати необхідну інформацію про пошкодження. А також забезпечити постраждалих тимчасовим житлом», — повідомив міський голова Сергій Надал.

Гарячі лінії міської ради

Якщо ваш дім, квартира чи майно зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу, зверніться за телефонами гарячої лінії міської ради: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19. Гарячі лінії працюють цілодобово без вихідних.

Тимчасове житло

Якщо ваше житло пошкоджене і непридатне для проживання, міська рада організує тимчасове розміщення для всіх, хто потребує. Телефонуйте за тими ж номерами: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19.

Заявка через додаток «Дія»

Окрім звернення на гарячу лінію, радимо подати заявку про пошкоджене майно через застосунок «Дія». Для цього оберіть: Сервіси — єВідновлення — Повідомити про пошкоджене майно. Це допоможе прискорити процес розгляду вашого звернення та отримання компенсації.

Не зволікайте із зверненням – фахівці міської ради готові допомогти кожному постраждалому.