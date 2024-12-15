Тернопіль для ЗСУ: потужний технічний арсенал для бійців 105-ї бригади ТРО

105 бригада територіальної оборони отримала від тернопільської громади новий комплект технічного оснащення. До військових надійшов автомобіль Mitsubishi L-200, який посилить логістичні можливості підрозділу. Також передано комплекс “Мураха” та дві системи РЕБ “Парасоля”, що суттєво покращать спроможності бригади у протидії ворожим безпілотникам.

Серед переданого обладнання – антидронова рушниця та 30 FPV-дронів з необхідними комплектуючими. Це обладнання значно розширить технічні можливості бригади під час виконання бойових завдань.

“Технічне оснащення наших військових – це пріоритетне завдання громади. Кожен елемент переданого обладнання підвищує ефективність підрозділу та посилює обороноздатність”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Військовослужбовці бригади отримали відзнаки від громади за сумлінне виконання службових обов’язків. Додатково для особового складу передано теплі светри, що забезпечать комфортні умови під час несення служби в холодну пору року.

Новина від пресслужби