Тарифи на опалення для населення залишаться незмiнними. Про це пiд час онлайн засiдання штабу з пiдготовки житлового фонду до опалювального сезону 2022-23 заявив мiнiстр розвитку громад та територiй Олексiй Чернишов.
Питання проходження опалювального сезону залишається предметом нацiональної безпеки.
Сам перiод пiдготовки матиме чотири складовi. Це: наявнiсть ресурсу, тарифи, iнфраструктура пiдготовка, формування технiчних резервiв.
Начальник Тернопiльської ОВА Володимир Труш зазначив, що область накопичує технiчнi запаси для стабiльного проходження опалювального сезону.
“Наше завдання повнiстю забезпечити область ресурсами. Ми вже маємо стратегiчнi запаси, якi дозволять стабiльно провести опалювальний сезон”, – додав Володимир Труш.