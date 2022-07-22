Тарифи на опалення для населення залишаться незмiнними. Про це пiд час онлайн засiдання штабу з пiдготовки житлового фонду до опалювального сезону 2022-23 заявив мiнiстр розвитку громад та територiй Олексiй Чернишов.

Питання проходження опалювального сезону залишається предметом нацiональної безпеки.

Сам перiод пiдготовки матиме чотири складовi. Це: наявнiсть ресурсу, тарифи, iнфраструктура пiдготовка, формування технiчних резервiв.

Начальник Тернопiльської ОВА Володимир Труш зазначив, що область накопичує технiчнi запаси для стабiльного проходження опалювального сезону.