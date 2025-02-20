Тарас Тарасюк з Копичинець – чемпіон Європейського юнацького олімпійського фестивалю

16 лютого змішаною естафетою закінчився XVII зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який відбувався у грузинських містах Тбілісі, Батумі та Бакуріані.

У гонці було заявлено 17-ть команд, та українська збірна, яка могла розраховувати на одну із нагород, на старт, на жаль, не вийшла. Як повідомив тренер біатлоністів Олександр Біланенко, одразу три наших хлопця захворіли. Щоб зберегти здоров’я юних атлетів вирішили не брати участь у гонці.

Але нам приємно повідомити, що 12 лютого у одиночній змішаній естафеті Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025, український дует у складі Вікторії Хвостенко і тернопільського біатлоніста Тараса Тарасюка виборов золоту медаль, здобувши першу перемогу для України на цих змаганнях.

Упродовж всієї дистанції дві збірні боролися за лідерство – України та Чехії. На фінальному етапі 16-річний Тарас Тарасюк закрив п’ять мішеней за допомогою двох додаткових патронів, і в підсумку перемогу здобула українська команда. Український мікст випередив на 16,8 секунди «срібних» представників Чехії та на 55,5 секунди – бронзових призерів зі Швейцарії.

Варто зазначити, що українська команда стала найкращою за якістю стрільби серед усіх учасників – лише три додаткових патрони на 40 мішеней. Загалом за нагороди змагалися 17 естафетних команд.