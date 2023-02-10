“Ситуація буде покращуватися”: в “Укренерго” дали прогноз щодо відключень електроенергії

У разі відсутності великих ворожих масованих обстрілів енергетики зможуть поступово збільшувати ліміти споживання по регіонах. Також очікується введення в роботу додаткових потужностей на електростанціях.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає УНН.

«Зростання (споживання – ред.) досить значне, тому що дійсно дуже похолодало і завжди, коли температура знижується, то споживання росте. Але… нам вдалося в останні тижні відновити досить багато генеруючих потужностей в енергосистемі, цілий ряд енергоблоків зміг увійти в роботу, і це дало можливість скомпенсувати зростання споживання, яке ми спостерігаємо на цьому тижні, і це дає нам можливість у тому числі більшість областей тримати в планових графіках, окрім Одеси», – розповів Кудрицький.

За його словами, в «Укренерго» очікують подальшого вводу в роботу додаткових потужностей на електростанціях для того, щоб продовжувати збільшувати ліміти.