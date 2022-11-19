Сильний вітер та ожеледиця: прогноз погоди у Тернополі та області на 19-21 листопада

Якщо рано завтра кудись буде треба йти чи їхати — обов’язково куртку з каптуром, рукавички, міцне високе взуття і щось від головного болю, бо атмосферний тиск дуже жваво стрибатиме.

«До нас розминається черговий південний циклон! Тому завтра очікуються практично повсюди в Україні складні погодні умови», — повідомляє метеорологиня Наталя Діденко.

На заході, півночі України та на Вінниччині випадатиме сніг, мокрий сніг та навіть часом хуртовини через сильний вітер. Буде налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря до -5 градусів в західних областях України.

Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно під старими гіллястими деревами, білбордами, під дахами високих будинків!

Вдень у суботу циклон відсунеться, а опади притихатимуть.

Погода у Тернополі 19 листопада

Як повідомляє Тернопільський гідрометцентр, 19 листопада нас чекає хмарна погода з проясненнями. Вночі значні опади, переважно у вигляді снігу. Вдень невеликий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі хуртовина. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу.

Область: 19 листопада вночі значні опади, переважно у вигляді снігу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі хуртовина.

19 – 23 листопада на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

Народний прогноз погоди на 19 листопада

Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали: «Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а гладко — то і хліба буде мало».

У першій третині листопада, біля Михайлового дня (21 листопада), нерідко буває повернення тепла: задощить, затуманить, і підуть відлиги.

Погода на Тернопільщині 20-21 листопада

20 листопада: Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

21 листопада: Хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.