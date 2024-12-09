Свята Анна – берегиня шлюбу

9 грудня відзначають свято Анни (Ганни). Воно було запроваджене на честь зачаття праведною Ганною Богородиці. Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою дочкою священника Матфана з Вифлеєма. Анна відзначалася побожністю і милосердям до вбогих.

Вона вийшла заміж за святого Йоакима. Довго свята Анна була безплідною, але після 20 років, завдяки наполегливим молитвам святого подружжя, Ангел Господній звістив їм про Зачаття Дочки, Яка благословить весь людський рід.

На Тернопільщині на честь святої Анни названі храми і каплиці. Так, архікатедральний собор Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ названий на честь Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Такий храм в Мартишківцях на Лановеччині збудували на місці дерев’яної каплички. У 1998 р. його освятили. У Мартишківцях є також фігура святої Анни. Колись тут був ансамбль фігур святих угодників. З часом залишилася лише одна з них. Історія храму Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці у Хмелиськах на Підволочищині сягає ще 18 ст. У документах, датованих 1804 роком, згадується, що в селі вже була церква.

Високомайстерну фіґуру для парафіяльного костьолу у м. Монастириська у 1761 р. спорудив всесвітньовідомий скульптор І. Г. Пінзель. Її після руйнувань костьолу за часів СРСР використали як надмогильну фіґуру, вкопали по пояс в землю. Цей шедевр знайшов на кладовищі дослідник творчості Пінзеля Борис Возницький. Дивом скульптура не зігнила і нині експонується в музеї Пінзеля у Львові.

Збереглися фіґури на честь святої Анни у селах Вербів, Демня (ймовірно, кінець 19 ст.), Лапшин (1874 р., фундатор – старший брат Микита Бідула), що на Бережанщині, м. Бучач, смт Залізці, селах Котівка (1873 р.) на Гусятинщині, Залужжя (1863), Старий Збараж (кін. 19 ст., біля дороги до с. Верняки), Охримівці (залишився фундамент з написом, 1861 р.) Збаражчині, Кошляки (1934) Підволочищині, Старе Місто на Підгаєччині, Кобиловолоки (1893 р.) на Теребовлянщині, Колиндяни (1923 р., фундатор Анна Білан) на Чортківщині та в інших населених пунктах краю. Зокрема, у с. Лапшин на Бережанщині жив і творив народний умілець, талановитий скульптор та різьбяр Василь Бідула (1868–1925); серед його робіт – скульптура св. Анни.

У селі Лішня на Кременеччині є цілюще джерело Святої Праведної Анни. Біля джерела була дерев’яна капличка з фігурою Святої Анни. Згідно з переказами, якщо в нього тричі зануритися з головою, будеш здоровим упродовж року. Біля джерела знову встановлена фігура святої Анни, облаштовані чоловіча та жіноча купальні.

У цей час на Тернопільщині вже була стала зимова дорога, тому говорили: «На Ганьки сідай в санки».

Свята Анна оберігає шлюб, урожай, її вважають заступницею усіх бідних, робітників, мельників, домогосподарок. У молитвах за допомогою до святої Анни звертаються подружжя, у яких немає дітей, також вона допомагає хлопцям і дівчатам знайти пару.

Тож з Іменинами усіх, хто має таке гарне Ім’я! Хай Вас завжди оберігає й допомагає!