24 лютого 2022 року час зупинився. 24 лютого росія почала масштабну відкриту війну з Україною. Окупанти почали обстрілювати українські міста, вбивати мирне населення і фактично знищувати інфраструктуру. Та прагнення кожного українця до свободи не зупинити!

З перших днів війни кожен працівник компанії «Опілля», як і усі українці, долучилися до підтримки України. З першого дня війни і до сьогодні «Опілля» робить усе, щоб для допомоги країні і пришвидшити нашу велику перемогу.

Уже з другого дня війни «Опілля» почали розливати питну воду, як гуманітарну допомогу і відправляти її в усі куточки України: працівникам ТрО в Тернопільській області, працівникам патрульної поліції, національній гвардії, центрам комплектування та соціальної підтримки Тернополя та Тернопільської області, військовим частинам та військовослужбовцям.

«Опілля» допомагає громадським та благодійним організаціям, які доставляють гумдопомогу в Одеську, Черкаську, Сумську області; релігійним громадам; Тернопільській міській раді та службі з надзвичайних ситуацій для забезпечення потреб переселенців та постраждалих внаслідок військових дій.

На прохання Тернопільської ОВА компанія «Опілля» забезпечила водою жителів села Сапанів в Кременецькому районі, де уламки збитої нашими ППО ракети пошкодили шість резервуарів з міндобривами. Внаслідок чого забруднилося русло річки Іква Кременецького району і людям рекомендували не використовувати воду з криниць для харчових потреб.

Найбільшу партію води відправили у Миколаївську область. Це близько 31 тис. літрів. Загалом, за майже два місяці війни – 102 тонни питної води.

На другий день від початку війни «Опілля» організувало тимчасовий прихисток для українців, які вимушено покинули рідні домівки. 2300 осіб змогли заселитися разом зі своїми домашніми улюбленцями. З допомогою волонтерів та благодійників готували їжу, а зі складу людям, які втікали від війни, роздавали речі першої необхідності. Також забезпечили харчуванням людей, які проїжджали транзитом через Тернопіль.

«Опілля» допомогло знайти житло для 40 переселенців та підтримує їх надалі.

А ще – 561 одиниць оборонних засобів, фінансова допомога для закупівлі амуніції ЗСУ.

Працівники й керівництво корпорації «Опілля» вдячні усім тернополянам та благодійним центрам, які долучилися до допомоги в організації роботи прихистку та підтримали усіх переселенців речами першої необхідності та продуктами харчування.

І найголовніше, на «Опілля» налагоджена робота виробництва зі збереження робочих місць та можливістю сплачувати податки.