Тернополянин Олександр зробив аварійне освітлення без генератора, акумулятора і сонячних батарей. Своїм винаходом чоловік поділився в мережі YouTube.

Це простий і надійний пристрій, який складається з двох пальчикових батарейок (елементів живлення типу АА або ААА) і світлодіода на три вольти, пише Терен.

Дешевий і простий в користуванні, який просвітить рік і більше, можна сказати – вічна свічка або найпростіший ліхтар. Легкий, мобільний, витривалий, – каже Олександр.

За тиждень від початку публікації відео переглянули понад мільйон людей. Більшість з них із захопленням коментували винахід тернополянина:

Відео: YouTube-сторінка Sasha Ternopolskiy