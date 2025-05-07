Суперпропозиція для тернополян: відтепер квартири в ЖК “Комфорт Парк” доступні за програмою єОселя

Тернопільська будівельна компанія ПрестижБуд оголошує радісну новину: квартири в сучасному ЖК “Комфорт Парк” на вул. Довженка, 14Б відтепер можна придбати за державною програмою пільгового кредитування єОселя під вигідні 3-7% річних у гривні! Це вже третій житловий комплекс від ПрестижБуд, який успішно пройшов суворий відбір для участі в цій програмі, підтверджуючи високу якість і надійність забудовника.

Чому це особлива подія для Тернополя?

ЖК “Комфорт Парк” став лише другим об’єктом у місті, акредитованим для єОселя на етапі будівництва. Високий рівень готовності комплексу та швидкі темпи зведення переконали державних аудиторів включити його до ексклюзивного переліку. Це означає, що тернополяни можуть стати власниками сучасних квартир у цегляному будинку з індивідуальним опаленням, скориставшись пільговими умовами кредитування, які значно полегшують фінансове навантаження.

Державна програма єОселя дозволяє військовослужбовцям, рятувальникам, медикам та педагогам отримати доступ до власного житла без надмірних витрат. Низька відсоткова ставка забезпечує економію сотень тисяч гривень, роблячи покупку квартири реальною мрією для багатьох.

Що пропонує ЖК “Комфорт Парк”?

Сучасний комфорт: Цегляний будинок із індивідуальним опаленням та власним дизель-генератором гарантує тепло, затишок і енергоефективність, що зменшує комунальні витрати.

Зручна локація: Східний район Тернополя — це тихий і зелений куточок міста з розвиненою інфраструктурою, де є все необхідне для комфортного життя: школи, дитячі садки, магазини та зручна транспортна розв’язка.

Довіра до забудовника: ПрестижБуд — це синонім якості та відповідальності. Акредитація трьох житлових комплексів компанії для єОселя підтверджує її бездоганну репутацію.

ЄОселя від ПрестижБуд: вибір у трьох районах Тернополя

Окрім ЖК “Комфорт Парк”, пільгове кредитування доступне ще в двох проєктах компанії:

ЖК Квартал Енергія (Центр/Старий парк) — ідеальний вибір для тих, хто хоче жити в історичному серці міста.

ЖК Кольоровий (БАМ) — сучасний комплекс для активних і енергійних.

Як стати власником квартири?

Щоб скористатися програмою єОселя, потрібно:

Звернутися до Укргазбанку для оформлення пільгового кредиту.

Після підтвердження кредиту завітати до офісу продажів ЖК “Комфорт Парк” за адресою: вул. Довженка, 14Б, або до головного офісу ПрестижБуд на вул. Олени Теліги, 2.

Обрати квартиру, яка стане вашим новим домом!

Чому варто поспішити?

Програма єОселя — це рідкісна можливість придбати житло на вигідних умовах, які відкривають двері до комфортного життя. ЖК “Комфорт Парк” — це не просто будинок, а місце, де створюються сімейні історії та втілюються мрії. Тернополяни мають унікальний шанс стати частиною цього проєкту вже сьогодні! Вільних квартир залишилося небагато!

Дізнайтесь більше, звернувшись до офісу продажів ПрестижБуд, або завітайте на сайт компанії для деталей.