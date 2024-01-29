Судитимуть чиновника, котрий вимагав хабар у торговця квітами

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Головного управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Тернопільській області, якого влітку минулого року викрили на хабарі. Гроші він вимагав з імпортера квітів.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що посадовець вимагав щомісячну данину від підприємства-імпортера квітів з Нідерландів. За законодавством, для розмитнення та подальшої реалізації квіти мають проходити фітосанітарний контроль. Чиновник встановив таксу за пришвидшене відібрання зразків у тисячу гривень з кожної вантажівки.

ДБР затримало посадовця під час передачі 13 тисяч гривень – частини коштів за ввезення квітів у серпні.

Він обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Фігурант повністю визнав свою провину й уклав угоду про визнання винуватості. Він зобов’язується перерахувати на потреби ЗСУ 230 тисяч гривень та штраф, який призначить суд.

Раніше за клопотанням ДБР суд відсторонив його від виконання обов’язків та обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 187 тис. грн.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.