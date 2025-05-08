Судді, прокурори та поліція Тернопільщини: декларації з мільйонами, автівками і нерухомістю

Судді, прокурори та поліціянти Тернопільщини задекларували мільйони гривень готівки, квартири, будинки, ділянки й автівки. У деклараціях — і подарунки, і родинні доходи, і статки, які не завжди відповідають офіційним зарплатам.

Декларація керівника поліції Шумщини: дві квартири, два авто та пів мільйона гривень зарплати

Начальник Шумського відділення поліції Тернопільської області оприлюднив свою декларацію за 2023 рік, у якій зазначено майно та доходи, що викликали зацікавлення громадськості.

Згідно з декларацією, керівник поліції володіє двома квартирами: однією площею 60 кв. м у Шумську та іншою площею 45 кв. м у Тернополі. У власності також два автомобілі — Toyota Camry 2012 року випуску та Volkswagen Golf 2015 року. Вартість останнього вказана як 150 000 грн, що значно нижче за ринкову ціну подібних моделей.

Заробітна плата посадовця за 2023 рік склала 512 000 грн, тобто в середньому понад 42 000 грн на місяць. Додатково він отримав 50 000 грн як дохід від здачі майна в оренду.

У декларації також зазначено готівкові заощадження: 200 000 грн та 5 000 доларів США. Банківські рахунки відсутні.

Ці дані викликають питання щодо відповідності задекларованих доходів і майна, а також щодо заниження вартості автомобіля. Громадськість очікує на пояснення від керівника поліції та можливу перевірку з боку відповідних органів.

Четвертий строк і мільйонна готівка: як живе голова Тернопільського апеляційного суду

Голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський, який очолює установу вже вчетверте, задекларував чималі статки за 2024 рік. Разом із дружиною Ольгою, працівницею Пенсійного фонду, він володіє будинком, двома квартирами, земельними ділянками й мільйонами в готівці.

Сім’я Гірських володіє будинком у Великих Бірках площею понад 100 «квадратів», двома квартирами в Тернополі, земельними ділянками в місті та передмісті, гаражем, паркомісцем, а також автомобілем Nissan-X-trail 2017 року.

У 2024 році Богдан Гірський отримав майже 3 мільйони гривень суддівської зарплати, а його дружина — понад 320 тисяч на основному місці роботи. Загальний сімейний дохід склав понад 3,2 мільйона гривень.

Незважаючи на наявність банківських рахунків, подружжя тримає основні заощадження в готівці: 71 тисячу доларів, 22 тисячі євро та понад пів мільйона гривень. Загальна сума готівки — близько 4,5 мільйона гривень.

Житло, авто та 1,5 млн зарплати: що декларує голова Борщівського суду

Ганна Іванівна Зушман обіймає посаду голови Борщівського районного суду з травня 2023 року, обрана строком на три роки. Вона була призначена суддею Борщівського суду у серпні 2002 року, а в травні 2008-го обрана безстроково. У 2014 році стала заступником голови суду.

Разом з чоловіком Богданом Дем’яновичем вона мешкає у Борщеві, але також має квартиру в Тернополі. Згідно з декларацією за 2024 рік, у власності сім’ї голови суду є квартира у Тернополі площею 93,7 кв. м, комора у Тернополі площею 2,4 кв. м, домоволодіння у Борщеві площею 150,8 кв. м, дві земельні ділянки у Борщеві площею 1 633 та 624 кв. м, земельна ділянка у селі Шупарка на Борщівщині площею 7 605 кв. м, два автомобілі: «VOLKSWAGEN T-CROSS» 2021 р.в. та «ВАЗ 21053» 1994 р.в.

У 2024 році Ганна Зушман заробила в Борщівському райсуді 1 501 500 гривень (125 125 грн на місяць). Додатково вона отримала 105 358 грн пенсії (8 780 грн на місяць), 9 062 грн за оренду майна та 1 401 грн від банківського вкладу.

Чоловік судді, Богдан Дем’янович Зушман, отримав пенсію в розмірі 39 940 грн і 1 392 грн від процентів.

Подружжя Зушманів зберігає заощадження (близько 1,2 млн грн) на рахунках у банках і в готівці: на банківських рахунках 10 048 доларів (416 088 грн) та 51 922 грн; у готівці 10 000 доларів (414 100 грн) та 300 000 грн.

Квартира у Львові та понад мільйон заробітної плати: що у декларації голови Козівського суду

Оксана Гриновець, голова Козівського районного суду Тернопільської області, була переобрана на свою посаду 24 березня 2025 року. Разом з чоловіком Костянтином Михайловичем Гідеєм вони виховують двох дітей – сина Богдана та доньку Соломію.

Згідно з декларацією за 2024 рік, у власності сім’ї голови суду є автомобіль «TOYOTA RAV4» 2020 року випуску, квартира у Львові площею 75,5 кв. м, а також земельна ділянка у селі Рудне Львівської області площею 600 кв. м.

Окрім того, Оксана Гриновець орендує дві квартири в Козові. З 2023 року вона орендує квартиру площею 91,5 кв. м, а з 2024 року додатково орендує ще одну квартиру, площу якої в декларації не вказано.

Раніше родина судді володіла ще однією квартирою у Львові площею 73,80 кв. м, але в квітні 2024 року Оксана Гриновець її віддарувала.

Минулоріч Оксана Гриновець заробила на посаді голови Козівського райсуду 1 103 672 гривні (91 973 грн на місяць). Чоловік Костянтин Михайлович заробив значно менше, працюючи в ТзОВ «Будрем» – 171 793 гривні (14 316 грн на місяць).

У своїй декларації Оксана Гриновець не вказала наявних заощаджень ані в банківських установах, ані в готівці.

Квартира, 2 будинки і 7 ділянок: що декларує голова Бережанського суду

Наталія Петрівна Німко — багаторічна голова Бережанського райсуду Тернопільської області. Вона була останній раз обрана на цю посаду 9 травня 2023 року. Разом з чоловіком Василем Романовичем та свекрухою Ганною Михайлівною, Наталія проживає в Бережанах.

Згідно з декларацією, у власності родини Німко є квартира у Львові (незавершене будівництво) площею 51,44 кв. м, житловий будинок з надвірними будівлями у Бережанах площею 72,3 кв. м, житловий будинок (незавершене будівництво) у Бережанах (площа не вказана), господарська будівля з гаражем (незавершене будівництво) у Бережанах (площа не вказана), чотири земельні ділянки у Бережанах площею 1 000 кв. м, 800 кв. м, 788 кв. м та 26 кв. м, земельна ділянка у Лісниках біля Бережан площею 864 кв. м, земельна ділянка у селі Гиновичі Бережанської громади площею 2 500 кв. м, земельна ділянка у Підгородньому біля Тернополя площею 1 000 кв. м, автомобілі «PEUGEOT 5008» 2013 р.в. та «MERSEDES-BENZ C220» 2001 р.в.

На посаді голови Бережанського райсуду Наталія Німко у 2024 році заробила 1 332 479 гривень (111 040 грн на місяць).

Її чоловік Василь Романович, колишній голова Бережанської райради, який був звільнений під час Майдану, отримав від держави 71 157 грн пенсії (5 930 грн на місяць) та 65 881 грн у вигляді процентів за банківським вкладом.

Подружжя Німко зберігає на банківських рахунках 1 926 гривень, а основні заощадження тримає в готівці — 475 000 гривень. Також Наталія Німко позичила свекрусі Ганні Михайлівні 780 000 грн і 180 000 грн — Анастасії Василівні Німко, ймовірно, своїй доньці.

Авто за 2000 гривень: що задекларувала голова райсуду з Гусятина

Очільниця Гусятинського районного суду Тернопільської області Тетяна Миколаївна Цвинтарна, яка обіймає посаду з квітня 2023 року, подала щорічну декларацію про доходи. Документ виявив цікаві деталі про майновий стан суддівської родини.

Сім’я судді володіє значним майном у Гусятині: житловим будинком площею майже 134 кв. м, квартирою на 78,4 кв. м, нежитловими приміщеннями розміром понад 300 “квадратів” та земельною ділянкою на 15 соток. Цим майном суддя володіє спільно з чоловіком Віктором Васильовичем.

У декларації вказано два автомобілі: вантажний Renault Master 2000 року випуску та Acura MDX 2014-го. Ціна останньої — лише 2000 гривень, що виглядає щонайменше дивно. Вартість такого авто на вторинному ринку стартує від 750 тисяч гривень. Водночас інших заощаджень чи валютних запасів подружжя в декларації не вказало.

У 2024 році Тетяна Цвинтарна заробила на посаді судді 1 334 771 грн, тобто понад 111 тисяч гривень щомісяця. В окремі місяці ця сума сягала 136 тисяч. Окрім зарплати, держава виплатила їй ще 124 139 грн пенсії.

Чоловік судді, Віктор Цвинтарний, є власником виробничо-комерційного підприємства «Корн». Його дохід від бізнесу за 2024 рік склав 229 730 грн, ще

27 145 грн він заробив на оренді майна. Суддя Цвинтарна має повноваження до 2026 року. Подружжя виховує доньку.

Нова квартира та авто преміум-класу: чим володіє керівниця Кременецької прокуратури

Керівниця Кременецької окружної прокуратури Наталія Штурма проживає в Тернополі разом з чоловіком Ростиславом та донькою Анастасією. У 2024 році родина придбала нову квартиру в Тернополі та позашляховик, а зарплата Наталії Штурми перевищила 1,5 мільйона гривень.

Згідно з декларацією, у власності родини Штурмів є житловий будинок у Тернополі площею 23 кв. м, квартира в Шумську площею 58,60 кв. м, дві квартири в Тернополі площею 38,60 та 63,5 кв. м, а також автомобіль «MERSEDES-BENZ GL 350» 2014 р.в.

У 2024 році сім’я зробила два значні придбання: квартиру в Тернополі площею 63,5 кв. м, яку Наталія Штурма придбала за 2 159 000 грн, та позашляховик, який купив чоловік Ростислав Ігорович за 738 000 грн.

На посаді керівниці Кременецької окружної прокуратури Наталія Штурма заробила 1 533 118 гривень (127 760 грн щомісяця), а також отримала 91 521 грн пенсійних виплат (7 627 грн щомісяця).

Чоловік Наталії, Ростислав Ігорович, працюючи в своєму адвокатському бюро «Ростислава Никитюка», отримав 93 300 грн, а також 250 000 грн від продажу автомобіля «Сузукі Гранд Вітара».

У декларації Наталія Штурма не вказала наявних заощаджень ані в банківських установах, ані в готівці.

Нова Tesla і сонячні станції: чим володіє керівник Бучацької прокуратури

Керівник Бучацької окружної прокуратури Михайло Носовський проживає в Борщеві разом з дружиною Ольгою, сином та донькою. У 2024 році родина придбала дві елітні іномарки, а зарплата прокурора перевищила 1,5 мільйона гривень.

Згідно з декларацією, у власності родини Носовських є два житлові будинки в Борщеві площею 105,25 кв. м та 94,45 кв. м, 25% частки в квартирі батьків прокурора у Самборі площею 66,5 кв. м, три земельні ділянки в Борщеві площею 1000 кв. м, 554 кв. м та 179 кв. м, а також дві сонячні електростанції на 116 і 83 сонячні панелі. Також родина має автомобілі: Tesla Model 3 2019 року випуску, придбаний за 502 989 грн, та Mitsubishi ASX 2011 року випуску, придбаний за 400 000 грн.

У 2024 році Михайло Носовський на посаді керівника Бучацької прокуратури заробив 1 522 321 гривню (понад 126 000 грн щомісяця). Ольга Дмитрівна отримала 70 566 грн від підприємницької діяльності.

Родина також заробила 458 599 грн «зеленого тарифу» від електростанцій. Обидва отримують пенсії: Ольга Дмитрівна – 35 320 грн, а Михайло Володимирович – 16 544 грн.

На банківських рахунках подружжя є 13 788 доларів, 6 389 євро та 510 253 гривні, а також $20 000 збережено в готівці. Від банківських вкладів Носовські отримали 29 781 грн процентів.

За матеріалами інтернет-видань і аналізу декларацій. Далі буде.