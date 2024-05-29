Суд захистив права жінки з інвалідністю та припинив роботу ресторану в центрі Тернополя

У грудні 2022 року тернополянка Людмила Д. звернулась до суду з позовом та просила заборонити відповідачу – ПП «Ідея Вест» експлуатувати приміщення ресторану «Реберня в Тернополі», поки у закладі не буде дотримано санітарні норми та налагоджено безшумну систему припливно-витяжної механічної вентиляції.

Позивачка зазначила, що є особою з інвалідністю 2 групи. Однак через забруднене повітря і постійний шум не може відчинити вікна або вийти у двір, оскільки поблизу житлового будинку, де вона мешкає у власній квартирі (вул. Олени Кульчицької, 4), працює заклад громадського харчування – ресторан «Реберня в Тернополі». Власником приміщення є ПП «Патіо», а орендарем – ПП «Ідея Вест». Мешканці їхнього будинку, а також будинків на бульварі Тараса Шевченка, 9, 31б неодноразово скаржились у різні інстанції, у тому числі й до Тернопільської міської ради, на неприємні запахи та шум, що надходили від ресторану і створювали нестерпні умови для проживання.

22 липня 2022 року було створено комісію, яка встановила, що під час роботи вентиляції закладу значно перевищено гранично допустимий рівень шуму.

Мешканці вказаних будинків звернулись до ПП «Патіо» й ПП «Ідея Вест» з письмовою вимогою усунути виявлені порушення, але жодної відповіді не отримали. Тоді з метою захисту своїх прав вільно користуватись своєю власністю та безпечними для здоров’я і життя умовами побуту, відпочинку та навколишнього природного середовища Людмила Д. звернулась до суду і просила зобов’язати ПП «Ідея Вест» усунути виявлені недоліки.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов Людмили Д. задоволено частково: ПП «Ідея Вест» заборонено експлуатувати димову трубу від мангалу та трубу вентиляційної системи кухні ресторану «Реберня в Тернополі» до облаштування їх відповідно до вимог ДБН «Опалення, вентиляція та кондиціонування» та у місці, передбаченому планом і проєктною документацією. Таким чином, позивачці усунуто перешкоди в користуванні власною квартирою.

Не погодившись із судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу і просив у задоволенні позову відмовити, оскільки підприємство врахувало рекомендації комісії Тернопільської міської ради та звернулось до відповідної організації, яка провела роботи з вібро- і шумоізоляції, почистила та замінила фільтри вентиляційної системи. Після чого 16 березня 2023 року з ініціативи позивачки повторно було досліджено рівень шумового навантаження у квартирах №1, 5, 10 будинку на вул. О. Кульчицької, 4 і встановлено, що при закритих вікнах рівень шуму в помешканнях не перевищував гранично допустиму норму, а при відчинених вікнах у режимі провітрювання в житловій кімнаті Людмили Д. рівень шуму перевищував на 2 дБ.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, дійшла висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення, і підстави для його скасування або зміни – відсутні. Судді погодились із висновком суду першої інстанції про те, що внаслідок здійснення ПП «Ідея Вест» підприємницької діяльності та роботи закладу громадського харчування відбувалося систематичне порушення права позивачки Людмила Д. на безпечні для її здоров’я і життя умови побуту, відпочинку та використання належної їй квартири.

При цьому колегія суддів не взяла до уваги посилання апелянта на результати дослідження рівня шумового навантаження від 16 березня 2023 року в квартирі №5 будинку на вул. О. Кульчицької, 4, відповідно до якого при закритих вікнах рівень шуму відповідав нормі. Мотивуючи своє рішення, судді наголосили на тому, що Людмила Д. не може бути обмежена у праві перебувати у своїй квартирі з відчиненими вікнами. Відтак рішення Тернопільського міськрайонного суду залишено без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.