Студенти навчатимуться з серпня ще й по суботах

В межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року Міністерство освіти і науки закликає до низки важливих рекомендацій.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендують: якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів. Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, продовжити заняття в дистанційному форматі.

За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів. Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.

У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями. У прифронтових та прикордонних областях освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.

Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти. МОН працює над створенням безпечних та адаптивних умов для проведення освітнього процесу.