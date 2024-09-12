Студентка отримуватиме аліменти від тата

Аліна разом з чоловіком та донькою Вікторією все життя проживали в Попасній. Однак з початком повномасштабного вторгнення родина вимушено переселилась на Тернопільщину. Після переїзду в Аліни з чоловіком постійно виникали суперечки, тож подружжя вирішило роз’їхатись, а донька Вікторія залишилась жити з мамою.

Згодом дівчина вступила до педагогічного університету на контрактну форму навчання. Аліна пішла працювати, однак грошей на життя та оплату навчання не вистачало. Тож жінка вирішила стягнути аліменти на утримання доньки з чоловіка.

По допомогу Аліна звернулася до Тернопільського бюро правничої допомоги. Оскільки жінка – внутрішня переселенка, вона має право на безоплатну правову допомогу, у тому числі на захист власних інтересів у суді. Доручили цю справу адвокату Віталію Скибі, який співпрацює з системою БПД.

«Законодавство передбачає: якщо повнолітній син або донька навчаються і потребують фінансової допомоги, батьки повинні утримувати їх до 23 років, за умови, якщо вони мають певний дохід. Оскільки чоловік працює – він може сплачувати аліменти в розмірі 3500 гривень щомісячно до закінчення навчання Вікторії, але не довше, ніж до досягнення нею 23 років», — коментує Віталій Скиба.

Суд задовольнив позов Аліни, тепер чоловік буде сплачувати аліменти на утримання доньки, повідомили у Тернопільському бюро правничої допомоги.