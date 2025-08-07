Студент ЗУНУ виборов золото та бронзу на Чемпіонаті світу

Нещодавно в португальському містечку Монтемор-у-Велью відбувся фінальний заплив Чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років.

У складі української національної збірної дві медалі завоював студент Західноукраїнського національного університету Віталій Пристай. Спортсмен представляв Україну у дисциплінах каное.

Відтак, у складі української каноє-четвірки Віталій здобув «золото». А у дисципліні «каное-одиночка» на дистанції 200 метрів виборов бронзову медаль, фінішувавши з результатом 41.21, який і дозволив йому посісти третє місце у фінальному заїзді.

Віталій Пристай є вихованцем Школи вищої спортивної майстерності в Івано-Франківську. Спортсмен також представляє спортивний клуб «Альбатрос». Веслувальника до змагань готують заслужені тренери України Тетяна Дмитрук та Микола Періг.

Загалом у складі збірної України виступали 34 спортсмени, які брали участь у 32-х видах програми.