Срібло Чемпіонату України привезли до Тернополя юні волейболісти 

Срібло Чемпіонату України «Дитяча ліга» здобули волейболісти з Тернополя, який проходив з 27 травня по 01 червня 2024 року у м. Хирів Львівської області.

В фінальному турі чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2009 р.н. за перемогу змагалися участь 10 кращих команд цього віку з усієї України, зазначають у міській раді.

“Учасники були розподілені на 2 групи по 5 команд у кожній. У своїй групі команда «КДЮСШ №1» здобула три перемоги та одну поразку, а відповідно, першу сходинку у групі, з можливістю боротися за золото Чемпіонату. У фіналі команда «КДЮСШ №1» протистояла команді «ДЮСШ ЖМР» м. Житомир, та поступилась сильнішим суперникам. За результатами змагань волейболісти вибороли срібні медалі Чемпіонату” – йдеться у повідомленні.

Персональну нагороду «Кращий ліберо Чемпіонату» отримав тернополянин Василь Білецький.

Команду до змагань підготували тренери – викладачі Віктор Туркула та Олександр Сорока.

Дякуємо тренерам за підготовку спортсменів та бажаємо успіху в змаганнях наступного сезону.