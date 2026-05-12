На Донеччині загинув сержант із Збаразької громади Володимир Гаєвський

Воїн служив у лавах Збройних сил України з березня 2022 року. Обіймав посаду командира господарчого відділення взводу матеріального забезпечення.
Життя сержанта обірвалося 8 травня 2026 року на Донеччині. За попередньою інформацією, військовий загинув унаслідок ураження FPV-дроном.
У громаді висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
Зустріч траурного кортежу відбулися у вівторок, 12 травня, о 13:00 у Сквері Героїв у Збаражі. Колона рухалася через село Чернихівці.
Після спільної молитви кортеж попрямує до рідної оселі Володимира Гаєвського у селі Колодне, де відбудеться парастас.
Чин похорону проведуть у середу, 13 травня, об 11:00.
Мешканців громади просять прийти та гідно вшанувати пам’ять воїна, який віддав життя за свободу та незалежність України.
Вічна пам’ять і слава Герою.