На Донеччині загинув сержант із Збаразької громади Володимир Гаєвський

Воїн служив у лавах Збройних сил України з березня 2022 року. Обіймав посаду командира господарчого відділення взводу матеріального забезпечення.

Загинув внаслідок атаки FPV-дрона

Життя сержанта обірвалося 8 травня 2026 року на Донеччині. За попередньою інформацією, військовий загинув унаслідок ураження FPV-дроном.

У громаді висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Коли зустрічатимуть Героя

Зустріч траурного кортежу відбулися у вівторок, 12 травня, о 13:00 у Сквері Героїв у Збаражі. Колона рухалася через село Чернихівці.

Після спільної молитви кортеж попрямує до рідної оселі Володимира Гаєвського у селі Колодне, де відбудеться парастас.

Чин похорону проведуть у середу, 13 травня, об 11:00.

Мешканців громади просять прийти та гідно вшанувати пам’ять воїна, який віддав життя за свободу та незалежність України.

Вічна пам’ять і слава Герою.