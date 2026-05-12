Івану Марчуку – 90 років

12 травня Тернопільський обласний художній музей став центром культурного життя нашого регіону — тут відбулася презентація масштабного виставкового проєкту, присвячена ювілею нашого видатного земляка, генія сучасності та засновника унікального стилю «пльонтанізм». Експозиція об’єднала твори з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також рідкісні полотна з приватних колекцій.

Окрім живописних шедеврів, виставка пропонує глибоке занурення в особистість митця через світлини заслуженого журналіста України Олега Снітовського, зроблені під час перебування маестро на Тернопільщині. Доповнюють експозицію архівні документи, каталоги та фотографії, надані Державним архівом Тернопільської області. А родзинкою вернісажу стала галерея дружніх шаржів на іменинника, створена заслуженим художником України Миколою Дмітрухом, та презентація монументального 5-томного видання «Голос моєї душі». Цей каталог, наданий обласною універсальною науковою бібліотекою, містить понад 3000 репродукцій, що охоплюють творчий шлях художника з 1950-х років.

А у Києві до 90-річчя художника відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок». Експозиція має назву «Іван Марчук. Музейні колекції».

У просторі покажуть роботи з фондів одинадцяти музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, що охоплюють період від кінця 1960-х років до сьогодні.

«Президент України Володимир Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука», – каже заступниця керівника Офісу Президента України Олени Ковальської.

Куратори виставки роблять акцент на циклі «Шевченкіана» — єдиному тематичному циклі в доробку художника. Усі роботи з цього циклу зберігаються в музейних колекціях, і за нього Іван Марчук у 1997 році отримав Національну премію імені Тараса Шевченка.

Серед ключових експонатів — портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка «Осяяння», а також серія українських пейзажів у техніці пльонтанізму. Окремо представлять три нові роботи, написані Іваном Марчуком у Відні у 2024 році, передані спеціально для цієї експозиції.

Виставку доповнить імерсивна відеопроєкція з мотивами робіт І. Марчука та архівні матеріали про його життя і творчість.

Загалом доробок народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Шевченка Івана Марчука налічує близько 5 тисяч творів.

Він почесний академік Національної академії мистецтв України. Почесний громадянин Тернополя, Києва та Канева. У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.

У жовтні 2007 року Іван Марчук потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності», який уклала британська газета «The Daily Telegraph».

Також 2021 року отримав відзнаку президента «Національна легенда України».

8 червня 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» на київському аукціоні Goldens продали за 250 тисяч доларів США – рекордну вартість для твору сучасного українського художника.

У ці травневі дні організатори запрошують поціновувачів високого мистецтва відвідати вернісажі та відкрити для себе нові грані творчості геніального Івана Марчука.

Галина ВАНДЗЕЛЯК