«Самбір–Нива-2» здолав київський «Атлет» 

6 травня у 30-му турі другої ліги групи А «Самбір–Нива-2» приймав київський «Атлет» та на втіху своїм вболівальникам здобув впевнену перемогу.

Перед поєдинком суперників у тірнірній таблиці розділяло лише одне очко, тож протистояння мало би бути цікавим і напруженим.

Матч розпочався без розвідки, обидві команди намагалися застосовувати пресинг і при першій нагоді атакувати. Небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд. Якщо на 11-й хвилині гравець «Ниви» не зумів відкрити рахунок, гостей виручив воротар, то вже через дві хвилини футболісти «Атлету» святкували взяття воріт «Самбора–Нива-2». Після виконання штрафного з лівого флангу, ударом головю рахунок відкрив Євгеній Даниленко – 0:1.

Решта першого тайму пройшла у невисокому темпі, гості не поспішали та й атаки господарів не несли особливої загрози.

На 56-й хвилині другого тайму тернопільсько-самбірські футболісти зрівняли рахунок. Після передачі з лівого флангу від Максима Лехіва відзначився Антон Дудік – 1:1. Не минуло й десяти хвилин, як «Самбір–Нива-2» міг вийти вперед у поєдинку. Але на одинадцятиметровий у виконанні Максима Крамарчука чітко зреагував воротар гостей. Проте вже через хвилину господарі таки відкрили рахунок після удару Марка Кицуна на добиванні дубль у свій актив записав Дудік.

Київські футболісти намагалися відігратися, а «Самбір–Нива-2» діяв на контратаках і це принесло господарям результат. На 85-й хвилині у ворота «Атлета» влетів третій м’яч. Після передачі від Бідзінського, ударом у кут воріт відзначився Максим Лехів – 3:1. Тепер уже тернопільсько-самбірські футболісти не поспішали і впевнено довели поєдинок до переможного рахунку.

Отож, «Самбір–Нива-2» набирає три залікові бали і з 47-ма очками піднімається на четверту сходинку турнірної таблиці.

ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Атлет» (Київ) – 3:1 (0:1).

Голи: А. Дудік(56, 66), М. Лехів(85).– Є. Даниленко(13).

Нереалізований пенальті – М. Крамарчук (65).

Самбір-Нива-2: В. Шарун, М. Гайдук, М.-Л. Шута,В. Матусевич, Н. Ващишин, Б. Бідзінський (В. Садовнік, 89), М. Кицун (Ю. Михайлів, 83), В. Романюк (Д. Дударєв, 83), М. Лехів, М. Крамарчук, А. Дудік. Заміна: О. Доброштан. Тренер: Р. Марич.

У наступному турі, 10-го травня, «Самбір–Нива-2» мав би грати із ФК «Лісне» з Київщини, але матч не відбувся, оскільки останніх зняли з виступів за неприбуття на поєдинки без поважних причин, тобто їм зарахована технічна поразка. Тож уже у 32-му турі «Самбір–Нива-2» прийматиме «Ужгород».

Отож, «Самбір–Нива-2» набирає залікові бали і з 50-ма очками піднімається на третю сходинку турнірної таблиці.