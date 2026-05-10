Переможці конкурсу премії ім. І. Марчука

Визначено переможців конкурсу на здобуття обласної премії імені Івана Марчука для обдарованих дітей Тернопільщини

Ця найвища в області щорічна відзнака для юних митців віком 7–15 років у галузі образотворчого мистецтва заснована у 2016 році. Її присуджують за найкращі роботи у номінаціях «живопис» та «графіка» з метою підтримки та розвитку творчих здібностей дітей.

Цьогоріч конкурсна комісія обирала найкращі із 22 поданих на конкурс робіт.

У номінації «Малярство» заслужене визнання і перемогу здобула Анастасія Карпій з мистецьким твором «Кобзарева пісня». Юна художниця навчається у Козівській початковій спеціалізованій школі мистецтв. Викладач – Ніна Рибіцька.

У номінації «Графіка» переможцем визнано Христину Чорнобай – авторку картини «Іван Марчук. Пльонтаний всесвіт». Дівчина навчається у Тернопільському мистецькому коледжі імені Соломії Крушельницької. Викладач – Богдан Федорів.

Організатори конкурсу зазначають: «Вражає рівень підготовки та креативність юних художників – кожна робота заслуговує на увагу і є свідченням великого таланту та наполегливості дітей».

У цьому пересвідчилася й заступниця начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Наталія Масник, яка оглянула виставку, завітавши в Тернопільський обласний художній музей.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 12 травня під час заходів, присвячених 90-літньому ювілею Івана Марчука.

Твори переможців поповнять фонди художнього музею.