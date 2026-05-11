Тернополянка-спортсменка вразила світ

Минулого тижня у чеському місті Пільзень відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу під час якого тернопільська спортсменка Марія Полянська здобула перемогу та встановила нові рекорди. Спортсменка присіла зі штангою вагою 193 кг, встановивши найкращий результат планети серед юніорок. Також додатково вона побила рекорд відкритого чемпіонату Європи.

Інші тернопільські спортсмени також показали високі результати. Арсен Стефанишин здобув перше місце серед юнаків, Ольга Смага – друге місце серед дівчат до 18 років, Регіна Фурсенко – друге місце серед юніорок.

Окремо варто відзначити тренерів, які підготували спортсменів до змагань, зокрема: Ігоря Лисого, Сергія Федоренка, Софію Бздир, Дарину Мостову, Віктора Погребінського, Вадима Воронецького та Богдана Гайдамаху. Саме їхня щоденна робота стала основою цих результатів.