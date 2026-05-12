На Борщівщині п’яний водій злетів у лісосмугу: про ДТП у поліцію повідомила дитина

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
ДТП трапилася близько 00:54. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що 38-річний водій, житель села Мушкатівка, не вибрав безпечної швидкості руху, через що автомобіль Volkswagen Touran з’їхав у лісосмугу.
«У результаті аварії до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох жителів міста Борщів — 2013 та 1991 років народження», — повідомили у поліції.
Слідчі затримали кермувальника відповідно до статті 208 КПК України.
Йому вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило ДТП із потерпілими.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб. Згідно з рішенням суду, він зобов’язаний перебувати вдома з 22:00 до 06:00.