У Бережанах 8-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Дитину госпіталізували

Аварія трапилася близько 10:20. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 21015 здійснив наїзд на учня 2 класу, жителя Нараївської територіальної громади.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

«За попередніми даними, учень 2 класу перебігав через проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу», — повідомили у поліції.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до медичного закладу.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу був тверезий.

Правоохоронці закликають батьків нагадувати дітям правила дорожнього руху та бути особливо уважними поблизу проїжджої частини.