Депутат Почаївської міськради, якого підозрювали у схемах з ТЦК, отримав лише штраф

Депутат Почаївської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ Валерій Зіневич, якого правоохоронці затримали у лютому 2026 року за підозрою у незаконному впливі на рішення ТЦК та схемах з «бронюванням» військовозобов’язаних, отримав покарання у вигляді штрафу.

Про це повідомила журналістка Зоя Карпюк.

У чому підозрювали депутата

Раніше ми повідомляли, що депутат Почаївської міськради, який проживав у Києві, пропонував чоловікам допомогу:

  • у знятті з розшуку ТЦК;
  • у виключенні з військового обліку;
  • у працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання від мобілізації.

За свої «послуги» чоловік вимагав від 4 до 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд врахував «щире каяття»

За інформацією журналістки, суд призначив Валерію Зіневичу штраф у розмірі 31 тисячі гривень.

Також під час розгляду справи врахували його «щире каяття», яке, зокрема, полягало у донаті на потреби ЗСУ у сумі 250 тисяч гривень.

«Депутат Почаївської міськради Валерій Зіневич, якого взяли на схемі з незаконним “бронюванням” військовозобов’язаних через структури Міноборони та ТЦК, відбувся штрафом у 31 тисячу гривень», — повідомила Зоя Карпюк.

Автор: Зоя Карпюк

Теги: Почаїв, ТЦК, Валерій Зіневич

