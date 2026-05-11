Депутат Почаївської міськради, якого підозрювали у схемах з ТЦК, отримав лише штраф

Про це повідомила журналістка Зоя Карпюк.
Раніше ми повідомляли, що депутат Почаївської міськради, який проживав у Києві, пропонував чоловікам допомогу:
За свої «послуги» чоловік вимагав від 4 до 10 тисяч доларів США.
Правоохоронці кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
За інформацією журналістки, суд призначив Валерію Зіневичу штраф у розмірі 31 тисячі гривень.
Також під час розгляду справи врахували його «щире каяття», яке, зокрема, полягало у донаті на потреби ЗСУ у сумі 250 тисяч гривень.
«Депутат Почаївської міськради Валерій Зіневич, якого взяли на схемі з незаконним “бронюванням” військовозобов’язаних через структури Міноборони та ТЦК, відбувся штрафом у 31 тисячу гривень», — повідомила Зоя Карпюк.