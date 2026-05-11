Презентували виставку старовинного вишиття

У Тернополі у міській бібліотеці-філії №4 для дорослих «Етно-центр» відбулася творча зустріч із відомою колекціонеркою вишивок Вірою Матковською, яка представила унікальні експонати української народної спадщини.

На заході зібралися майстрині творчого об’єднання «Берегиня», тернопільські вишивальниці та поціновувачі української культури.

Під час зустрічі Віра Матковська презентувала виставку старовинних вишитих наволочок із власної приватної колекції. За словами організаторів, окремим експонатам близько ста років, а деякі можуть бути ще давнішими.

Учасники заходу мали можливість не лише оглянути старовинні вишивки, а й сфотографувати традиційні орнаменти та узори, створені українськими майстринями минулих поколінь.

Колекціонерка розповіла про історію окремих речей, особливості народної вишивки та важливість збереження української культурної спадщини.

До обговорення також долучилися голова творчого об’єднання «Берегиня» Світлана Галущак, а також Руслана Стасишин та Тетяна Охрицька.

Організатори зазначають, що ця зустріч стала не лише творчою подією, а й нагодою глибше пізнати українські традиції та народне мистецтво. У бібліотеці-етноцентрі подякували Вірі Матковській за збереження унікальної колекції та популяризацію української вишивки.