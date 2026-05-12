Його працездатності можна щиро позаздрити

Наш колега, публіцист, редактор і краєзнавець Богдан Теодорович Новосядлий, що двадцять років пропрацював і у «Свободі», належить до тих людей, які живуть за гаслом «Хто рано встає – тому Бог дає».

Скільки його пам’ятаю, він завжди багато працював і працює, інколи і на кількох роботах. То він дбає про одну, чи кілька газет одночасно, то видає чергову книгу… І завжди, як то кажуть, тримає руку на часі. Сам такий і вимагає такої ж відповідальності та дисципліни й від інших, а це дає добрі плоди.

У ці травневі дні він зустрічає свій черговий життєвий ювілей. Народився пан Богдан 12 травня 1956 року у селі Буцнів поблизу Тернополя. У 1982 р. закінчив факультет журналістики Львівського держуніверситету імені І. Франка, учень професора Володимира Здоровеги.

Журналістський шлях розпочав у тернопільській районній газеті «Подільське слово». Опісля тривалий час працював у газеті «Промінь» тернопільської світлотехнічної компанії «Ватра», був її редактором і прес-секретарем правління цього ж підприємства.

Богдан Новосядлий багато друкувався в українській та зарубіжній україномовній пресі. Був серед засновників і першим редактором науково-освітнього журналу «Вісник Фонду Олександра См акули» (1997 р.). Шеф-редактор західноукраїнської спеціалізованої газети «Нова оселя» (1999 – 2005 рр.).

Майже тридцять років він літературний редактор газети «Божий сіяч» Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ, а у 2007 – 2010 роках – літературний редактор богословського журналу Alma mater, Рим, Італія.

Автор, співавтор та упорядник більше двадцяти книг, а також майже трьох тисяч різнопланових газетних, журнальних й енциклопедичних публікацій в українській та зарубіжній періодиці, у тому числі серії резонансних інтерв’ю та нарисів про видатних українців, що народились на Тернопіллі чи мають стосунок до нашого краю.

Богдан Новосядлий – член Національної спілки журналістів України (1982 р.), почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (1996 р.), член Наукового товариства імені Тараса Шевченка (2006 р.).

У рамках міжнародного проєкту «Інтерньюз-Україна» двічі стажувався на курсах, організованих британською телерадіокомпанією ВВС. Переможець багатьох всеукраїнських конкурсів, у тому числі у галузі культури (у номінації «Краєзнавство» премія імені П. Медведика» за книгу «Катедра» у співавторстві з о. О. Глубішем і Н. Шподарунок (2012 р.). Володар «Золотого знака» української журналістики (2013 р.). Лауреат всеукраїнської премії «Економіка очима журналіста» з врученням срібної медалі «Нестор Літописець» (2000 р.).

З 1996-го по 2016 рік працював у нашій обласній громадсько-політичній газеті «Свобода», три роки був її головним редактором.

У той час, зокрема у 1999 році, був акредитований для висвітлення Шостої зустрічі президентів країн Центральної Європи у Львові, а у 2001-му – на висвітлення візиту в Україну Папи Римського Івана Павла ІІ. Учасник Всеукраїнського економічного форуму журналістів(1997 р.); делегат Установчого з’їзду професійної спілки працівників засобів масової інформації України (2001 р.); ХІІІ Всеукраїнського з’їзду Народного руху України (2003 р.); з’їзду підписантів етичного кодексу журналістів України (2006 р.) тощо.

У 2014 році Указом Президента України удостоєний почесного звання «Заслужений журналіст України». Того ж року визнаний «Людиною року – 2014».

З 2017 року Богдан Новосядлий очолює всеукраїнську громадсько-політичну газету «Сільський господар», яка належить до найтиражніших видань України. З 2005 року – головний редактор і однойменного журналу. А днями його працю та служіння Господу високо оцінили у Римі, відзначивши грамотою Папи Римського Лева XIV.

Відтак у цей ювілейний травневий час зичимо нашому колезі-журналісту Божого благословіння на роки, здоров’я, гострого пера, творчого натхнення і позитивних новин.

Галина ВАНДЗЕЛЯК