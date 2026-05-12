Чоловік перерахував псевдопрацівниці банку 294 тисячі гривень

У поліцію звернувся 52-річний житель Чортківського району. За його словами, він, довірившись псевдопрацівниці банку, перерахував невідомим особам 294 тисячі гривень.

“За словами потерпілого, йому на мобільний телефон через месенджер зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею одного з банків. Співрозмовниця повідомила, що банківська картка чоловіка нібито заблокована та для її «розблокування» необхідно терміново виконати певні фінансові операції. Діючи за вказівками шахрайки, заявник самостійно перерахував власні кошти на вказані нею банківські рахунки та картку”, повідомили у поліції.

За даним фактом слідчі поліції розпочали перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.