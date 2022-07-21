Цими днями завдяки сприятливим погодним умовам на вулицях Тернополя продовжуються активні поточні ремонти дорожнього покриття.

Так, у місті триває відновлення підходів автомобільного моста через р. Серет на вул. Андрея Шептицького, де сьогодні, 21 липня, працівники підрядної організації виконуватимуть роботи з фрезерування дорожнього полотна. У зв’язку з цим на даній ділянці буде ускладнений рух транспорту упродовж дня.

На ділянці проведення ремонтних робіт встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.

Просимо водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.