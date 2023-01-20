Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло 45-річного Героя

Сьогодні, 20 січня, жителі Тернопільщини зустрінуть тіло Героя, який віддав своє життя за Батьківщину на Донеччині. Сумну звістку з фронту про загибель 45-річного Андрія Слободяна сповістили у Підволочиській громаді вчора, 19 січня.

Солдат 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, житель села Богданівка – Слободян Андрій Володимирович (1978р.н.) загинув на бахмутському напрямку в бою за нашу Батьківщини.

Сьогодні жителі Підволочиської громади о 15:00 зустрінуть тіло свого земляка, а завтра о 11:00 відбудеться похорон Героя.

Висловємо щирі співчуття всім рідних та друзям, односельчанам та побратимам Андрія, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.