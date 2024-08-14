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Сьогодні на Тернопільщині не відключатимуть світло, — обленерго

Світло буде впродовж всієї доби.

14.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство, Теми

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Сьогодні, 14 серпня, Тернопільська область буде зі світлом. Погодинні відключення електрики скасували. Світло буде впродовж всієї доби.

“Для Тернопільської області НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії не прогнозується. Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00″, — йдеться у повідомленні.

Водночас, в обленерго попереджають, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Джерело: АТ “Тернопільобленерго”

Теги: Тернопільобленерго, відключення світла

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