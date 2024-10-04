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Сьогодні частина тернополян залишиться без газу

04.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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4 жовтня буде понижений тиск газу у декількох мікрорайонах Тернополя. 

Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», сьогодні в Тернополі розпочались земляні роботи з термінової заміни аварійного газопроводу середнього тиску на вул. Клінічній.

У зв’язку з цим 4 жовтня з 10:00 до 20:00 год буде призупинено газопостачання до житлових будинків по вул. Галицькій та Глибокій, а також підприємств РЦ «Алігатор» і Тернопільського комбінату хлібопродуктів.

Окрім того, передбачається пониження тиску газу в мікрорайонах: Східний, Канада та Центр (від вул. Мостової до просп. Степана Бандери та вул. Галицької).

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

Теги: Тернопільміськгаз, не буде газу

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