Сьогодні частина тернополян залишиться без газу

4 жовтня буде понижений тиск газу у декількох мікрорайонах Тернополя.

Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», сьогодні в Тернополі розпочались земляні роботи з термінової заміни аварійного газопроводу середнього тиску на вул. Клінічній.

У зв’язку з цим 4 жовтня з 10:00 до 20:00 год буде призупинено газопостачання до житлових будинків по вул. Галицькій та Глибокій, а також підприємств РЦ «Алігатор» і Тернопільського комбінату хлібопродуктів.

Окрім того, передбачається пониження тиску газу в мікрорайонах: Східний, Канада та Центр (від вул. Мостової до просп. Степана Бандери та вул. Галицької).

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.