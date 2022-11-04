Своє професійне свято залізничники України відзначають на початку останнього осіннього місяця, а саме 4-го листопада. Ініціатором цієї дати в українських календарях виступила Львівська залізниця.

Під час війни залізничники виконують надзвичайно важливу роботу: допомагають людям евакуюватися на поїздах з прифронтових міст. Після повномасштабного вторгнення багато залізнорожників тижнями працювали без вихідних. Деякі співробітники гинули на роботі через ворожі обстріли залізничних станцій.

День залізничника 2022: історія свята

Свято було засноване указом Леоніда Кучми в 1993 році. Дата 4 листопада обрана для свята невипадково. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг “Ярослав”. Цю дату вважають початком розвитку залізниць в Україні.

4 листопада сталась низка важливих історичних подій:

1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Швеції та почав маневр на з’єднання з військами Карла XII.

1844 — у Львові утворена Академія технічна (з 1920 — Львівська політехніка).

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1890 — відкриття першого метро у Лондоні.

1899 — опублікована книга Зіґмунда Фройда «Тлумачення сновидінь».

1918 — вночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1921 — Розпочався Другий зимовий похід армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-радянський кордон під Олевськом.

1922 — у Єгипті знайдена гробниця Тутанхамона.

1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України.

1946 — заснування ЮНЕСКО у Парижі.

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1970 — пасажирський авіалайнер «Конкорд» під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами («революційною гвардією»).

1984 — заснування компанії «Dell».

1995 — в подорож до Південного полюсу з чилійського міста Пунта-Аренас в район антарктичної затоки Геркулес на невеликому літаку вилетів 44-річний російський мандрівник Федір Конюхов. Він досягнув мети в ніч на 7 січня 1997.

4 листопада народились:

1801 — Северин Гощинський, польський поет українського походження, представник «української школи» польського романтизму.

1888 — Михайло Білінський, український військовий діяч, контр-адмірал УНР. Організатор українського морського міністерства, створив перший полк морської піхоти.

1894 — Павло Рибалко, радянський маршал бронетанкових військ, двічі Герой Радянського Союзу; українець.

1898 — Василь Кучабський (Вука, Яструб, Бой), український військовий діяч, історик, дійсний член НТШ. В 1945 заарештований органами НКВС і розстріляний у Львові.

1908 — Джозеф Ротблат, польський фізик, лауреат Нобелівської премії.

1910 — Семен Ластович-Чулівський, кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури (не опублікована), репресований 1939.

1911 — Дмитро Клячківський, полковник УПА, Головний командир УПА.

1938 — Віталій Дирдира, український радянський яхтсмен, олімпійський чемпіон.

1950 — Федір Лащонов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.

1963 — Геннадій Авдєєнко, український радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.