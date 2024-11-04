Смертельна ДТП трапилася на Тернопільщині: пішохід помер на місці

ДТП з летальними наслідками зареєстрували працівники поліції у Чортківському районі, аварія сталося 31 жовтня о 18:35.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Вікно, повідомляють у поліції області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic 4 не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід від отриманих травм помер на місці аварії.

Водій попередньо тверезий. Проте в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває розслідування.