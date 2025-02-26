Смерть на кризі: як уникнути лиха на водоймах

З початку року на українських водоймах загинули 79 людей. Найбільше смертельних нещасних випадків сталося на Київщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Одещині. Як уникнути небезпеки та допомогти іншим — розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Більшість загиблих — чоловіки

У середині лютого Україну вразила трагедія на Херсонщині: четверо підлітків провалилися під кригу на річці Інгулець. Врятувати вдалося лише 12-річну дівчинку. Згодом тіла двох хлопчиків 13 та 9 років і 14-річної дівчинки знайшли водолази. Того ж тижня в селі Корсунці Одеського району троє хлопців віком 14 і 15 років пішли під кригу на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося.

За даними ДСНС, із початку року на водоймах загинули 79 людей. Найбільше смертей зафіксували у Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Серед загиблих: 65 чоловіків та 14 жінок. За словами пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого, це може бути пов’язано з популярністю в Україні зимової риболовлі.

Випадок у Тернополі

На Тернопільському ставі троє очевидців врятували чоловіка, який провалився під кригу. 24 лютого очевидці допомогли чоловіку вибратися з льодової пастки. До медиків постраждалий не звертався, також повідомлення про надзвичайний випадок не надходило і до працівників ДСНС Тернополя. Чоловік по плечі провалився під кригу. Вибратися йому допомогли ще двоє чоловіків та жінка.

Через постійні морози впродовж останніх днів Тернопільський став повністю замерз. За інформацією ДСНС, товщина льоду в деяких місцях становить понад 10 см, проте не скрізь: є ділянки з тонкою кригою, яка тріщить під натиском.

Проте небезпека не заважає сотням тернополян виходити на кригу. Переважно йдеться про рибалок, проте біля центрального пірсу, куди влітку причалюють пароходи, та біля причалу неподалік готелю «Галичина» місцеві жителі облаштували безкоштовні ковзанки. На лід виходять навіть батьки з маленькими дітьми у візочках, також тут катаються на велосипедах, квадроциклах та мопедах.

Як допомогти?

ДСНС закликає не виходити на кригу під час нестійкої погоди та не збиратися великими групами на одному місці. Нагадують, що безпечна товщина криги для людини — від 10 до 12 сантиметрів.

Якщо хтось провалився, слід негайно викликати рятувальників за номером 101 або 112. До прибуття допомоги варто використати мотузку, палицю, драбину або будь-який інший довгий предмет, що допоможе постраждалому втриматися на поверхні. Підповзати до нього слід повільно, рівномірно розподіляючи вагу.

Якщо ж ви самі опинилися у воді, потрібно широко розкинути руки по краях пролому, щоб не зануритися з головою. Вибиратися слід плавно, без різких рухів, наповзаючи грудьми на кригу та по черзі витягаючи ноги. Коли вдалося вибратися, необхідно відкотитися подалі від небезпечного місця і повзти до берега. Незважаючи на холод і бажання бігти, слід бути обережним до самого виходу на сушу. Тільки опинившись у безпеці, варто якнайшвидше зігрітися. Дотримання цих правил може врятувати життя.