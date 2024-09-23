Смачна томатна паста на зиму: така заготовка стане в нагоді всім

Томатна паста – корисна домашня заготовка для борщу, соусів, рагу і м’ясних страв. Така консервація обов’язково повинна бути в кожному погребі. Звичайно, купити пасту в магазині набагато простіше, але її склад буде сумнівним, а запах і смак не зрівняються з домашньою пастою.
Класична домашня томатна паста
Велику каструлю наполовину наповнити водою і довести до кипіння. Опустити в окріп надрізані помідори на 5 хвилин. Зняти з помідорів шкірку. Довільно нарізати цибулю і очищені помідори.
У каструлю викласти томати і тушкувати на мінімальному вогні 5 хвилин. Потім додати цибулю і тушкувати все разом ще 15 хвилин. Сік з каструлі рекомендується зливати. Потім подрібнити овочі блендером або м’ясорубкою. Додати в томатне пюре цукор і сіль, викласти лавровий лист. За бажанням можна додати будь-які інші спеції.
Варити томатне пюре до загустіння на невеликому вогні. Це займе приблизно 2 години. В кінці варіння додати оцет. Банки і кришки простерилізувати. Розлити гарячу томатну по банках. Зберігати томатну пасту в прохолодному і темному місці.
Томатна паста на зиму в духовці
Томати розрізати на 4 частини або навпіл, якщо овочі дрібні. На сковороді розігріти олію і протушкувати помідори, поки шкірка не почне легко відділятися від м’якоті. Пропустити помідори через сито або друшляк, щоб відокремити м’якоть від шкірки і насіння.
У томатну пасту додати сіль і лимонну кислоту, перемішати. Викласти на деко з пергаментом і випікати при 180 градусах 3-4 години. Готову гарячу пасту розкласти по стерилізованим банкам і закрити стерилізованими кришками.