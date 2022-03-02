Стало відомо, скільки заробляє російський офіцер на війні в Україні.

– Знаєте, скільки отримують російські офіцери за війну в Україні? 60 тис. рублів або $550 на місяць! Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще, – повідомляє СБУ.

І публікує чергове відео з полоненим окупантом, який зізнається, що опинився на війні, щоб заробити грошей.

– Його мотивація – не перемога, а “прокорм” своєї сім’ї. І дарма, що для цього треба вбивати мирних українців. СБУ звертається до всіх російських загарбників: в Україні ви не заробите нічого, крім порції свинцю у власне тіло, – йдеться у повідомленні відомства.