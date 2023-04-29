Скоро в Тернополі з’являться нові схеми організації дорожнього руху (ФОТО)

Інспектори з паркування працюють у різних мікрорайонах міста, зокрема, центральній частині Тернополя, на перехрестях, пішохідних переходах, смугах для руху громадського транспорту, у місцях, де заборонено паркуватися відповідно до дорожніх знаків та розмітки.

Як інформують “Тернополяни“, однієї із проблем, яка впливає на безпеку на дорогах міста є недотримання правил зупинки і стоянки водіями транспортних засобів.

“Залишений не у спеціально визначених місцях транспорт може створити ситуації, які приводять або потенційно можуть привести до дорожньо-транспортної пригоди, заважати руху автомобілів чи пішоходів та створювати інші небезпечні ситуації, – йдеться у повідомленні управління муніципальної інспекції – Завдяки роботі інспекторів з паркування у Тернополі значно зменшилася кількість порушень водіями правил паркування, що вплинуло на культуру паркування, адже почувати себе комфортно та безпечно, як учасник дорожнього руху, є чи найголовнішим у щоденному житті кожної людини”.

Так , у місті ліквідовано масову кількість порушень на таких вулицях: Пирогова-Шпитальна (біля КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»), бульв. Тараса Шевченка, перехресті Степана Качали-Юліана Опільського-вул. Камінна, Героїв Євромайдану, Торговиця (біля ТРЦ «Орнава»), Івана Франка та Старий Поділ.

“Водночас інспектори з паркування також приділять увагу фіксації порушень, а саме: паркування на газонах та у дворах багатоквартирних будинків. Тому в управлінні муніципальної інспекції нагадують мешканцям, що повідомляти про порушення правил паркування за номером 073 01514 81 із фотофіксацією порушень та зазначенням адреси для подальшого реагування інспекторів з паркування, відповідно до повноважень”, – відзначають інспектори.

До слова, з метою покращення функціонування транспортної мережі міста проводиться робота з розробки нових схем організації дорожнього руху, яка передбачатиме встановлення нових знаків для зупинки та стоянки автомобілів.