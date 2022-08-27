У новому опалювальному сезоні вартість тепла і гарячої води для тернополян залишиться незмінною. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 серпня.

– Нормативно-правова база вимагає від нас раз в рік, перед початком опалювального сезону, або затверджувати нові тарифи або підтверджувати існуючий тариф, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – В даному випадку ми затверджуємо існуючий тариф, який був встановлений у 2021 році, враховуючи військовий стан та об’єктивну ситуацію. Робимо це недивлячись на те, що складові тарифу змінилися і тариф насправді повинен бути більшим. Другою частиною цього рішення застосовуємо понижуючий коефіцієнт, щоб тернополяни не платили більше. Цей документ має більш юридичний характер, аніж фінансовий чи економічний.

У прийнятому рішенні також зазанчено, що планованим періодом для встановлених цим рішенням тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води є період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 включно.